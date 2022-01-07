Haberler Yaşam Haberleri Eşinin otomobiline bomba yerleştirdi! Ekiplerin dikkati faciayı önledi
Giriş Tarihi: 7.1.2022 01:26

Eşinin otomobiline bomba yerleştirdi! Ekiplerin dikkati faciayı önledi

İHA
Eşinin otomobiline bomba yerleştirdi! Ekiplerin dikkati faciayı önledi

Çorum’da bir şahıs iddialara göre dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirildi. Durumu fark eden kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından, düzenek fünye ile imha edildi

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.D. isimli kadın, park halindeki otomobilinde bir düzenek yerleştirildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

TEM EKİPLERİNİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Durumu fark eden ekipler, çevrede geniş güvenlik olarak sokağı araç trafiğe kapattı. Ekipler, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırken balkonlarda olup bitebi izleyen vatandaşları da pencerelerden uzak durması yönünde megafonla uyardı.

FÜNYE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından patlatılan ilk fünye ile bomba düzeneği imha edilemedi. Ekipler tarafından yapılan ikinci denemede bomba fünye ile etkisiz hale getirildi. Kontrollü şekilde yapılan patlama sırasında park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Aracın sahibi H.A.D isimli kadın polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde bomba düzeneğinin üzerinde pil ve aparat bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, etkisiz hale getirilen düzeneğin H.A.D.'nin ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından yerleştirildiği iddia edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Bakan Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB provokasyonu hakkında konuştu: CHP'lileri davet ettik gelmediler
ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı
İşte Türkiye'nin savaş uçağı: Göğsümüzü kabartan görüntüler!
Son dakika haberi! Savunma Sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023'te hangardan çıkacak
Bu detaya dikkat! 2.5 puanlık ilave zam oranı Meclis’ten geçtikten sonra uygulanacak! Maliye’den yeni maaş genelgesi…
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması
Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk yaşadığı haberlerine eski eş Seren Serengil'den olay yorum!
Son dakika: 6 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşinin otomobiline bomba yerleştirdi! Ekiplerin dikkati faciayı önledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA