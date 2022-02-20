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Giriş Tarihi: 20.2.2022 09:42 Son Güncelleme: 20.2.2022 11:25

Eşinin sesini en son telefondan duydu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşinin sesini en son telefondan duydu

İstanbul'da inşaat firması sahibi Serdar K., iş yerinde akşam saatlerinde eşiyle telefonda konuşurken silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Eşinin bağırmasıyla telefonun kapandığını fark eden G.K., hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler Serdar K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Batuhan D. cezaevine gönderildi, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Cinayetin adresi Eyüpsultan'nın Çırçır Mahallesi'nde yer alan bir iş yeri oldu. Edinilen bilgiye göre inşaat firması sahibi Serdar K., iş yerinde bulunduğu 6 Ocak akşamında eşiyle telefonda konuşuyordu. Bu esnada içeriye giren siyah kapüşonlu ve maskeli bir kişiyle tartışmaya başladı.

Eyüpsultan'da iş adamı cinayetine 3 gözaltı! Eşinin sesini en son... | Video

Serdar K.'nın bağırması ve kavga seslerinin yükselmesiyle telefonun kapanması bir oldu. Yaşananların ardından paniğe kapılan telefonun diğer ucundaki G.K., eşinin başına kötü bir şey geldiğini düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

CESETLE KARŞILAŞTILAR
İhbar üzerine Serdar K.'nın ofisine giden ekipler, silahla vurulan firma patronunun cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay mahallini incelemeye aldı. Olay yerinde bulunan 2 adet 7,65 mm'lik kovan ve cep telefonuna el koyan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını da tek tek taramaya başladı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kamera görüntülerinden iş yerini basan ve Serdar K.'ya kurşun yağdıran siyah kapüşonlu ve maskeli kişiyi tespit eden ekipler, şüphelinin olası kaçış rotalarını da takibe aldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli Batuhan D.(24) ile cinayetin azmettiricisi oldukları değerlendirilen Ş.D.(50) ve M.T.D.(19) Cinayet Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına aldı.

SUÇ LİSTESİ KABARIK ÇIKTI
Gözaltı işlemleri sırasında şüphelilerden Batuhan D.'nin farklı suçlardan 24, Ş.D.'nin ise bir kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.D. ve M.T.D. serbest bırakılırken, Batuhan D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eşinin sesini en son telefondan duydu
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