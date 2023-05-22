Eşinin sevgilisinden talihsiz adama korkunç plan! Epilepsi hastası çocuklarının önünde dehşeti yaşadı

ŞİZOFREN İDDİASINA 4 YIL HAPİS TALEBİ

Şüpheli Selim A. (31) ise ifadesinde "Tarık şu an kuzenimle boşanma aşamasında olduğu için bütün akrabalarımıza iftira atıyor. Şizofren olduğunu düşünüyorum. Kız tarafını kışkırtarak kendisini mağdur gösteriyor. Ben kendisine yapılan saldırıda azmettirici değilim" ifadelerini kullandı. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Selim A'nın 'Basit yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.