Eşinin sevgilisinden talihsiz adama korkunç plan! Epilepsi hastası çocuklarının önünde dehşeti yaşadı

Ümraniye'de yaşanan korkunç olayda, 26 Haziran günü Tarık E. (39), 6 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunu da alarak arabasıyla gezmeye çıktı. İddiaya göre seyir halindeyken başka bir araç tarafından yolu kesilen Tarık E. panikleyerek aracını durdurdu. Başına geleceklerden habersiz şaşkınlıkla arabasından inen adam, diğer aracın içindekileri görünce beyninden vurulmuşa döndü.
TRAFİĞİN ORTASINDA TEKMELİ DEHŞET
İddiaya göre Tarık E, trafiğin ortasında boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi Erol E. ve kuzeni Selim A'nın gönderdiği adamların saldırısına uğradı. Çaresiz adamın 'Lütfen yapmayın' sözlerine aldırış etmeyen saldırganlar attıkları yumruklar yetmezmiş gibi bir de Tarık E'nin aracına da tekmeler savurdu.
EPİLEPSİ HASTASI ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE
Tarık E, şikâyet dilekçesinde epilepsi hastası 2 çocuğuyla arabadayken bir grup tarafından yolunun kesildiğini belirterek "Çocuklarımın annesiyle boşanma aşamasındayız. Zaten eşimle sıkıntılı bir süreç geçirdiğimden korku halinde yaşamaktayım. Eşimin sevgilisi Erol beni sürekli ölümle tehdit ediyor. Eşimin amcası Yılmaz ve oğlu Selim'in de bana zarar vereceklerini düşündüğümden sürekli endişeliyim" dedi.
"PSİKOLOJİK SIKINTILARI VAR"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ifade veren şüpheli Yılmaz A, Tarık E'nin ağabeyinin damadı olduğunu, ailevi meselelerden aralarında çelişki olduğu fakat bu durumun birbirlerini yaralayacak düzeyde olmadığını, Tarık E'nin kendisine onu dövdürdüğünü söylediğine dair mesaj attığını söyledi.
"Benim kendisine bir şey yapmadığımı söylemem üzerine bana 'Pardon abi yanlışlık oldu' dedi. Ben kendisinin psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünüyorum" diyerek suçlamaları kabul etmedi.
ŞİZOFREN İDDİASINA 4 YIL HAPİS TALEBİ
Şüpheli Selim A. (31) ise ifadesinde "Tarık şu an kuzenimle boşanma aşamasında olduğu için bütün akrabalarımıza iftira atıyor. Şizofren olduğunu düşünüyorum. Kız tarafını kışkırtarak kendisini mağdur gösteriyor. Ben kendisine yapılan saldırıda azmettirici değilim" ifadelerini kullandı. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Selim A'nın 'Basit yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.