Eşinin yaktığı Pınar 20 gün sonra öldü

Antalya'da eski eşi Gürhan Üzer'in (42) üzerine benzin döküp ateşe verdiği Pınar Zorlu (36), 20 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 31 Aralık sabahı, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı işyerine geldi. Motosikletini işyerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı. Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü. Bunun üzerine kaçmaya çalışan kadını yakalayarak, çakmağını ateşledi. Üzer kaçarken, alevler içinde kalan kadına vücudu alev alan kadına çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Bir çocuk annesi kadın Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırıdan bir saat sonra yakalanan Üzer, tutuklanarak cezaevine gönderildi Tedavisi 20 gündür devam eden Zorlu dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Zorlu'nun, Üzer hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi.