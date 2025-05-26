“Eşiniz silah kaçakçılığı olayına karıştı” yalanına 1 milyon kaptırdı!

Şarköy'ün Mürefte Mahallesinde ev hanımı H.A. 24 Mayıs 2025 tarihinde kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp telefonla arayan R.D. adlı şahsın "Eşiniz silah kaçakçılığı olayına karıştı. Temize çıkması için evdeki para ve ziynet eşyalarını bir çantaya koyup parka bırakmanız gerekiyor." yalanına inanarak; 22 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 9 adet tam altın, 2 adet gram altın, 2 adet bilezik, 4 adet yüzük, 1 adet altın kolye, 33.000 TL nakit para ve 2 bin 116 Dolar olmak üzere yaklaşık 1.000.000 TL değerindeki para ve ziynet eşyasını dolandırıcıya teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.A. Mürefte Mahallesinde bulunan Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığına giderek başından geçenleri jandarma mensuplarına anlattı. Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri çevredeki tüm yol, akaryakıt ve işyeri güvenlik kameralarını titizlikle incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kısa sürede sonuca ulaşmada önemli yol katetti. Şüpheli şahıs R.D.'nin kiralık bir araçla Şarköy'e geldiğinin tespit edilmesi ile kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak amacıyla zaman kaybetmeden harekete geçerek Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak operasyon yürüttü. Şüpheli şahıs kiralık araçla seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Kiralık araçta yapılan aramada H.A. adlı ev hanımına ait para ve ziynet eşyaları eksiksiz olarak ele geçirilerek sahibine teslim edildi.Şüpheli R.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.