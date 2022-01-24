Eşiyle alay eden kadına Yargıtay’dan şok

Yargıtay, sakatlanıp ayak başparmağı ayrık duran kocasıyla dalga geçen kadını kusurlu buldu ve boşanma davasını reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kaza sonucu ayağı sakatlanan ve başparmağı ayrık duran kocası ile alay eden kadının kusurlu olarak görülmesi gerektiği kararını vererek yerel mahkemenin kadın lehine verdiği kararı bozdu. Yalova'da yaşayan Ö.İ. ile S.A.A., birbirlerini severek evlendi. S.A.A. evlendikten bir müddet sonra, yaşadığı kazada bir ayağı sakat kalan ve ayak başparmağı dışa doğru ayrık duran kocası Ö.İ. ile dalga geçmeye başladı. Alay etmelerin artması sonrasında Ö.İ., eşi S.A.A.'nın kendisiyle alay ettiğini öne sürerek Yalova Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, yetersiz gerekçe ile davanın reddine karar verdi. Temyiz edilen dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Heyet, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, S.A.A.'nın, kocası Ö.İ.'nin bir ayağının sakat olması ve ayak başparmağının kapanmaması nedeniyle sürekli alay ettiğinin anlaşıldığına değinildi. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğundan bahsedilen kararda, olayların akışı karşısında Ö.İ.'nin dava açmakta haklı olduğuna yer verildi. Dairenin kararında, bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmediği, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddinin doğru bulunmadığı kaydedildi. Yerel mahkemenin hükmü oybirliği ile bozuldu.