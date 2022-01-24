Haberler Yaşam Haberleri Eşiyle alay eden kadına Yargıtay’dan şok
Giriş Tarihi: 25.1.2022

Eşiyle alay eden kadına Yargıtay’dan şok

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Eşiyle alay eden kadına Yargıtay’dan şok

Yargıtay, sakatlanıp ayak başparmağı ayrık duran kocasıyla dalga geçen kadını kusurlu buldu ve boşanma davasını reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kaza sonucu ayağı sakatlanan ve başparmağı ayrık duran kocası ile alay eden kadının kusurlu olarak görülmesi gerektiği kararını vererek yerel mahkemenin kadın lehine verdiği kararı bozdu. Yalova'da yaşayan Ö.İ. ile S.A.A., birbirlerini severek evlendi. S.A.A. evlendikten bir müddet sonra, yaşadığı kazada bir ayağı sakat kalan ve ayak başparmağı dışa doğru ayrık duran kocası Ö.İ. ile dalga geçmeye başladı. Alay etmelerin artması sonrasında Ö.İ., eşi S.A.A.'nın kendisiyle alay ettiğini öne sürerek Yalova Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, yetersiz gerekçe ile davanın reddine karar verdi. Temyiz edilen dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne geldi. Heyet, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, S.A.A.'nın, kocası Ö.İ.'nin bir ayağının sakat olması ve ayak başparmağının kapanmaması nedeniyle sürekli alay ettiğinin anlaşıldığına değinildi. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğundan bahsedilen kararda, olayların akışı karşısında Ö.İ.'nin dava açmakta haklı olduğuna yer verildi. Dairenin kararında, bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmediği, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddinin doğru bulunmadığı kaydedildi. Yerel mahkemenin hükmü oybirliği ile bozuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı
Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kamu çalışanlarına idari izin
SON DAKİKA! Usta oyuncudan acı haber! Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! Ayberk Pekcan kimdir, neden öldü?
Son dakika: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! O tarihe kadar durduruldu
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
Son dakika: Ukrayna krizinde durum ciddileşiyor! ABD teyakkuza geçti
Son dakika: İstanbul kara teslim! AK Partili belediyelerden peş peşe açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşiyle alay eden kadına Yargıtay’dan şok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA