Eşiyle barışmak isteyen polis eşinin gözü önünde canına kıydı!

Kocaeli Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 3 yıldır çalışan Polis Memuru Emrah Ergül (28), hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre Emrah Ergül, boşanma aşamasında olduğu eşi ile barışmak için İstanbul'a gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası sinirlerine hakim olamayan Emrah Ergül, kafasına sıktığı tek kurşunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan Polis Memuru Ergül, hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

6 AYLIK EVLİLERDİ

Eşinin bulunduğu İstanbul Kartal Cevizli'deki iş merkezine giden Emrah Ergül, barışmak işlemlerini konuşmaya başladı. 6 ay önce evlenen çift, bir anda tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Polis Memuru Emrah Ergül, kendi silahıyla canına kıydı. Kartal Tekel Caddesi Başak İstasyonu civarında eşinin gözleri önünde başına 1 el ateş eden Polis Memuru Emrah Ergül ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergül, buradaki tüm çabalara rağmen akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ergül'ü cenazesi Darıca Ensar Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.