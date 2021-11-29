Haberler Yaşam Haberleri Eşiyle barışmak isteyen polis eşinin gözü önünde canına kıydı!
Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:58 Son Güncelleme: 29.11.2021 09:26

Eşiyle barışmak isteyen polis eşinin gözü önünde canına kıydı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşiyle barışmak isteyen polis eşinin gözü önünde canına kıydı!

Boşanmak üzere olduğu eşi ile barışmak için İstanbul’a giden polis memuru hayatını kaybetti.

Kocaeli Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 3 yıldır çalışan Polis Memuru Emrah Ergül (28), hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre Emrah Ergül, boşanma aşamasında olduğu eşi ile barışmak için İstanbul'a gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası sinirlerine hakim olamayan Emrah Ergül, kafasına sıktığı tek kurşunla ağır yaralandı. Ağır yaralanan Polis Memuru Ergül, hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

6 AYLIK EVLİLERDİ

Eşinin bulunduğu İstanbul Kartal Cevizli'deki iş merkezine giden Emrah Ergül, barışmak işlemlerini konuşmaya başladı. 6 ay önce evlenen çift, bir anda tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Polis Memuru Emrah Ergül, kendi silahıyla canına kıydı. Kartal Tekel Caddesi Başak İstasyonu civarında eşinin gözleri önünde başına 1 el ateş eden Polis Memuru Emrah Ergül ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ergül, buradaki tüm çabalara rağmen akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ergül'ü cenazesi Darıca Ensar Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi: Beni rahatsız ediyor
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...
Hizmeti birleştir daha hızlı emekli ol! Emeklilikte tüm merak edilenler SABAH'ta
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşiyle barışmak isteyen polis eşinin gözü önünde canına kıydı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA