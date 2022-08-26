Haberler Yaşam Haberleri Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü
Giriş Tarihi: 26.8.2022 10:08

Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü

İzmit'te M.Y., eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenen komşusu H.Z.'nin kendisini çırılçıplak soyup, beyzbol sopasıyla dövdüğü, çektiği görüntülerle de şantaj yaparak otomobilinin satışını akrabasının üzerine bedelsiz yaptırdığı iddiasıyla polise başvurdu. Gözaltına alınan H.Z. tutuklanırken, eşi F.Z. ile akrabaları U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA
Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan M.Y., polis merkezine giderek komşusu F.Z. ile ilişkisi olduğunu, F.Z.'nin eşi H.Z.'nin ilişkilerini öğrenince kendisini çırılçıplak soyarak, beyzbol sopasıyla dövdüğünü, o anları cep telefonuyla kaydettiğini iddia etti. M.Y. ayrıca H.Z.'nin kendisine görüntülerle şantaj yaptığını, otomobilinin satışını bedelsiz olarak onun akrabası U.Y.'nin üzerine yaptığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, H.Z. ile eşi F.Z. ve akrabaları U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddetti. F.Z. ise M.Y. ile aralarında ilişki olmadığını söyledi. Yapılan incelemelerde ise araç satışının gerçekleştiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Z. 'Gasp, şantaj, cinsel istismar, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.Z. ve U.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Gülşen'in İmam Hatiplilere yönelik skandal sözleri tepki çekmişti! Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi, olayı nedir, neden tutuklandı? Şarkıcı Gülşen ne söyledi?
Son dakika: Tutuklanan Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı! Sorguda çark etti
Masterchef Burak Kaya kimdir, nereli? 2022 ana kadro yarışmacısı Masterchef Burak Kaya kimdir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Emekli promosyon hesaplama 9 bin TL'ye çıkıyor! 2022 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
SON DAKİKA: İmparator İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza yaptı! Tatlıses araçta sıkıştı!
DUY BENİ 8. BÖLÜM full izle ekranı! Star TV ile Duy Beni son bölüm izle kesintisiz TEK PARÇA - KESİNTİSİZ
Son dakika: CHP'li başkanın otel faturası dudak uçuklattı! Genel başkanını örnek aldı
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, şartları neler? Ziraat Bankası emekli promosyonu ücretleri 2022
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşiyle ilişkisi olan komşusunu beyzbol sopasıyla dövdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA