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Giriş Tarihi: 11.12.2024

Eşiyle konuşmaya gitti kayınbiraderini vurdu

Kaan ATALAY
Eşiyle konuşmaya gitti kayınbiraderini vurdu
Aksaray'da dün öğle saatlerinde Taşpazar Mahallesi Şehit Teğmen Yalçın Sevindi Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda boşanma aşamasında olduğu eşi ile görüşmeye giden Ramazan Yılmaz, evde bulunan kayınbiraderi Ümit Çelen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz yanında bulundurduğu tabanca ile Çelen'e 3 el ateş etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ümit Çelen hayatını kaybetti. Olay yerinde, "Bütün kardeşlerini öldüreceğim, hepsinin soyunu kurutacağım" diye bağıran Ramazan Yılmaz gözaltına alındı.
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Eşiyle konuşmaya gitti kayınbiraderini vurdu
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