Eşiyle tartışan genç kadın balkondan düştü: Gözaltına alınan kocası tutuklandı

Olay, 4 Ekim saat 20.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evli ve bir çocuk annesi Merve Yücel, 3. kattaki evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Yücel'i ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Alkollü olduğu öğrenilen ve olaydan önce eşiyle tartıştığı öne sürülen Samet Gündoğdu polis ekiplerince gözaltına alındı.

'EŞİM KENDİ İRADESİYLE BALKONDAN ATLADI'

Samet Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesinde "Eşimle tartıştık. Sinirlenip eşyaları kırdım ama ona fiziksel olarak zarar vermedim. Eşim kendi iradesiyle balkondan atladı" dediği öğrenildi. 2024 yılında evlenen çiftin bir çocuğunun olduğu öğrenilirken aralarında herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı öğrenildi.

KOCASI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması üzerine adliyeye sevk edilen Samet Gündoğdu, savcılık ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemeye sevk edildi. Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balkondan düşerek ağır yaralanan Merve Yücel'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

'BABASINA 'ONU KURTAR' DİYORDU'

Mahalle sakinlerinden İntizar Hınç, "Biz yerdeyken gittik, gördük. Ben bilmiyorum, nasıl düşmüş. Yerdeyken bir zelzele koptu, 'Kadın düştü, düştü' dediler. Gittik, kadın orada böyle yan yatıyordu. O zaman gördüm. Babasına 'Kurtar, kurtar onu, baba, kurtar' diyordu. Babası yanında değildi, sonra gelmiş. Ben camdan bakıyordum. Ondan sonra çıktım. Ama cesaret edip gidip kadının üstüne bakmadım. Çocuklar kayınbabasındaymış. Onlar da oradaymış, onlar gelmiş. Çocuk orada kalmış. Gelmiş, evde kavga etmişler. Oğlum Bilal'e dedim. 'Ne oldu?' dedi. Böyle böyle kavga ettiler. Kadınlar bağırınca dışarı çıktık. Bizim de haberimiz yok. İçiyor, içiyor, kendini kaybediyor. Bir de raporu varmış herhalde" dedi.