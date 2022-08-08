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Giriş Tarihi: 8.8.2022 10:28 Son Güncelleme: 8.8.2022 10:29

Eşiyle tartışan koca kendini balkona kilitledi!

İstanbul Silivri'de hareketli anlar yaşandı... Eşiyle tartıştıktan sonra kendini balkona kilitleyip, bağırarak elindeki bıçakla kendini yaralayan koca, özel harekat polisleri tarafından ikna edilerek indirildi.

DHA
Eşiyle tartışan koca kendini balkona kilitledi!

Olay, saat 21.45 sıralarında, Alibey Mahallesi Zayit Kaynar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan Ramazan E. elinle bıçakla evinin balkonuna çıkarak bağırmaya başladı. Sesleri duyan mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, kendisini balkona kilitleyen Ramazan E.'yi indirmek için 4 saat uğraştı. Müzakereci polislerin ikna çalışmaları da sonuç vermeyince, özel harekat polisleri koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Aynı anlarda itfaiye ekipleri de balkondan atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı.
Balkona gelen ekipler, bir süre de burada Ramazan E.'yi ikna etmeye çalıştı. 30 dakikalık ikna çabasından sonra elindeki bıçağı bırakan Ramazan E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bıçak darbeleriyle yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Eşiyle tartışan koca kendini balkona kilitledi!
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