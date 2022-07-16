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Giriş Tarihi: 16.7.2022 23:44

Eşiyle tartışırken kazara kendini vurdu

Karaman'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Soner E. (49), boşanma aşamasındaki eşi S.E. tartışırken, yanlışlıkla tetiğine dokunduğu tabancasından çıkan mermi sekip, sol eline isabet etti. Olay yerinden hızla uzaklaşan Soner E., evin yaklaşık 200 metre ilerisinde yolda yürürken bulunup, hastaneye kaldırıldı

DHA
Eşiyle tartışırken kazara kendini vurdu

Olay, saat 21.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi Zeytindalı Bulvarı'nda meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Soner E., iddiaya göre, konuşmak için boşanma aşamasındaki eşi S.E.'nin yaşadığı eve gitti.

Çift arasındaki konuşma kısa süre sonra tartışmaya dönüşünce Soner E., yanındaki tabancasını çıkardı. Yanlışlıkla tetiğine dokunduğu tabancasından çıkan mermi sekip, Soner E.'nin sol eline isabet etti.

Kanlar içinde kalan Soner E., hızla evden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ev ve çevresinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri yaralı Soner E.'yi evin 200 metre ilerisinde yolda yürürken buldu.

Ambulansa alınan yaralı Soner E., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Eşiyle tartışırken kazara kendini vurdu
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