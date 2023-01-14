Eşinden kaçarken taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yalı Bulvarı'nda dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Fatma Betül Aftat eşi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından koşarak eşinin yanından kaçan Aftat, yolun karşısına geçmeye çalışırken M.İ. yönetimindeki taksiyi fark edemedi. Taksi, Fatma Betül Aftat'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aftat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili taksi sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.