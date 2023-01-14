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Giriş Tarihi: 14.1.2023 09:48 Son Güncelleme: 14.1.2023 09:57

Eşinden kaçarken taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir’de eşiyle tartıştıktan sonra kaçmaya çalıştığı iddia edilen Fatma Betül Aftat, yolun karşısına geçerken taksinin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eşinden kaçarken taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yalı Bulvarı'nda dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Fatma Betül Aftat eşi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından koşarak eşinin yanından kaçan Aftat, yolun karşısına geçmeye çalışırken M.İ. yönetimindeki taksiyi fark edemedi. Taksi, Fatma Betül Aftat'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aftat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili taksi sürücüsü M.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Eşinden kaçarken taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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