Eşiyle tartıştı kazada öldü

İstanbul Esenyurt D-100 Karayolu'nda otomobiliyle seyir halindeyken aracını durdurup inen Asilhan Kılınçlı'ya, o sırada arkadan gelen bir otomobil çarptı. Doktor Asilhan Kılınçlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Feci kaza, 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.09 sıralarında D-100 Karayolu Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde meydana geldi.İddiaya göre, çocuk doktoru Asilhan Kılınçlı, otomobiliyle ailesiyle birlikte Edirne istikametinde seyir halindeyken eşiyle tartışmaya başladı. Kılınçlı, tartışma sırasında otomobilini yolun ortasında durdurup araçtan indi.Yol kenarındaki bir işletmeye uğrayıp geri dönen Kılınçlı'ya, arabasına binmek üzereyken aynı yönde seyir halinde olan sürücü A.Y. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Kılınçlı, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kılınçlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü A.Y. ise gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, yaklaşık 5 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren doktor Kılınçlı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kılınçlı'nın cenazesi, Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğlen kılınan namazın ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Kılınçlı'nın yakınları katıldı