Eşiyle tartıştı, öfkesini arabasından çıkardı: O anlar güvenlik kamerasında

Olay, dün öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre eşi tarafından darp edilen bir kadın, sinir krizi geçirerek kocasının arabasına saldırdı. Eşinin uzaklaşmasını fırsat bilen kadın, yerden aldığı taş ile dakikalarca park halindeki arabaya zarar verdi. Çevredeki vatandaşların duruma müdahale etmesi üzerine kadın, "Polisi arayın, sakın siz karışmayın" diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kadın olay yerinden uzaklaştı. Kadının saldırdığı arabaysa çekici yardımı ile kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.