Eski ATO başkanvekili kendi silahıyla öldürülmüş

Eski Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mehmet Aypek, dün akşam Çankaya'daki ofisinin bulunduğu plazanın girişinde koruması Halil Gani Güngör tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Plaza yakınlarında bulunan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güngör çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından 'Kastan öldürme' suçundan tutuklandı.

Güngör ifadesinde, Aypek'in hem şoförlüğünü hem de korumalığını yaptığını söyleyerek "Mehmet Aypek Ş.A ile Sincan Organize Saniye Bölgesinde iş yeri dükkânları inşaatına başladılar. İnşaat takibini de Mehmet Aypek adına ben yapıyordum. Mehmet Aypek'in yanında koruma ve şoför olarak düzenli maaş alırken beni bu inşaatın başına gönderdikten sonra maaşımı da aksatmaya son 8-9 aydır hiçbir ödeme yapmamaya başladı. Mehmet Aypek ile inşaata başladığımda yaptığım görüşmede kendi hisselerine düşen her dükkânın satışından yüzde 10 Mehmet Aypek yüzde 10 Ş.A isimli şahsın vereceğine dair sözlü görüşmem olmasına rağmen bugüne kadar satmış oldukları hiçbir dükkândan bana ödeme yapmadılar" dedi.

'1,5 MİLYONLUK SENET İMZALADIM'

Güngör, Aypek'in Gölbaşından dükkan satışı yaptığını bu sırada müteahhit arkadaşı S.A'nın dükkanlardan ikisinin parasını ödeyerek aldığının birinin tapusunu verdiklerini diğerinin ise iskan problemi olduğundan tapusunu vermediğini söyledi. Müteahhit S.A'nın kendisinden tapusunu istediğini aktaran Güngör, Aypek ile görüşmeye gittiğini ifade ederek, "Mehmet Aypek S.A ile görüşmeyi kabul etmedi, S.A'ya Ş.A ile birlikte imzalayarak bir senet verin, iskân aldığımızda sorunu hallederiz dedi. Bunun üzerine Ş.A ile 1,5 milyonluk senet imzalayarak S.A'ya verdik. Ödeme tarihinin geçmesi üzerine müteahhit icra takibi başlattı" ifadelerinin kullandı. Güngör, Aypek'in inşaat malzemesi alıp 12 bin Euro'yu senede bağladığını ancak ödemesini yaparak, icraya düştüğünü belirtti.

'SİLAHIN DOLU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Güngör, ifadesinde Mehmet Aypek'ten alacağı paraya güvenerek oğlu adına bir emlak dükkânı açtığını, birçok kişiye borçlandığını ve olay günü Aypek'i görmek için iş yerine gittiğini kaydetti. Güngör cinayete giden süreci anlatarak, "Olay günü geldiğimi haber vermek için Mehmet Aypek'i aradım ve beklediğimi söyledim. Bayramda da görmemem ve benden yaşça büyük olması sebebiyle elini öptüm. Aypek bana inşaat işini sordu. Sizi defalarca buluşturdum ama uzlaşamadınız dedim. O da beni para için çok sıkıştırdın, beni bunalttın diyerek bağırdı. Ben de kendisine 'Ne diyorsun amca beni dinle, zaten beni mağdur ettin, üstüne bir de hakaret edip beni kovuyor musun' diyerek kendisine saygımdan dolayı yüzümü aşağıya eğip ayakkabımı bağlar gibi yaptığım esnada silah dolduruş sesi duymam ile hemen irkilerek ayağa kalktığım esnada elinde silah gördüm. Bu sırada aramızdaki itiş kakıştan dolayı Aypek dengesini kaybetti. Elindeki silah tam masanın üzerine düşerken, ben ani bir hamle yaparak silahı aldım kendisine doğrultup tetiğe bastım. Silahın dolu olduğunu bilmiyordum. Bana ateş edeceğini düşünerek Aypek'e ateş ettim. Ancak kaç el ve nasıl ateş ettiğimi hatırlamıyorum" şeklinde konuştu. Güngör, olaydan sonra hem polisi hem de ambulansı arayarak yardım istediğini, polis ekiplerinin gelmesinin ardından teslim olduğunu sözlerine ekledi.