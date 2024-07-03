Eski avukat, yol kenarında ölü bulundu

Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyü yolunda, eski avukat Faruk Özkan, ateşli silahla öldürülmüş halde bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özkan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Özkan'ın 3 gün önce vurularak, yol kenarına atıldığı iddia edildi.

Özkan'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Özkan'ın bir süre önce avukatlığı bıraktığı öğrenildi. Özkan, 2013 yılında Adana'da gerçekleşen bir kuyumcu soygunu sonrasında adliye çıkışı mağdur aileler tarafından tekme ve tokatla darp edildiği, 2019 yılında ise ofisinde bıçaklı bir saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Özkan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.