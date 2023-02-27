Necmettin Erbakan vefatının 12. yıl dönümünde kabri başında dua ve rahmetle anıldı

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanlarından olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan vefatının 12. yıl dönümünde Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Türk siyasetinin Erbakan hocası olarak anılan ve Türk siyaset tarihinde kimilerince "postmodern darbe" olarak anılan 28 Şubat 1997 tarihinde Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlarla partisi kapatılıp siyaset yasağı konulan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ölümünün 12.yılında da dualarla yad edildi.

Dönemin başbakanlarından merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 12. ölüm yıldönümü nedeniyle Erbakan Vakfı ve Parti teşkilatı tarafından düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi. Erbakan'ın, 28 Şubat'ta başbakanlığı döneminde yaşadığı süreçle ilgili gelişmeler anlatıldı. Törende konuşan oğlu Yeniden Refah Partisinin genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan,"Ülkemizde bin yılda bir olacak deprem felaketi nedeniyle hüzünlü bir anma proğramı yaşıyoruz. Tüm enkaz altında kalan vatandaşlarımıza rağmet ve yaralı kurtulup tedavi görenlere şifa diliyorum. Erbakan hocamız bize çok büyük bir siyaset mirası bıraktı. 12 . ölüm yıldönümünde hocamızı hörmet ve saygıyla anıyoruz. Hocamız her zaman islamsız sadet olmaz derdi. Tüm siyaseti bu cümleyle anlatırdı. İslam dininin cihat dini olduğunu söylerdi. Cihatsız İslam olmaz derdi. İnsanların çektiği mikrobun Siyonizm zihniyeti olduğunu söylerdi. Feraset kavramı Erbakan hocamızın en büyük özelliğidir. 30 -40 yıl önce bir örgütün Türkiye'nin başına açacağı belayı önceden görüp ikaz etmişti. İşçisinden işvererine sanayicisinden çiftçisine güzel ve refah g günler yaşamasını sağladı. 4 partisi kapatılıp 5. Partisini açan ve kapatıldığında 15.partiyide açacağını söyleyen bir siyaset adamıydı. İncirlik üssünü kapatması, Kıprıs Barış harekatı ve Konyada Kudüs toplantısı yapması Irak ve İran ambargosunun delinmesini sağlayarak cesaretli adımlar attı. Muhalefeti dahi kalp kırmadan nezaketli şekilde yapan bir insandı. Şefkat ve mermhameti hayatına uyarlayan bir insandı" dedi.

Merhum Başbakanlardan Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başındaki törenin ardından akşam saat 19.00'da da Eyüp Sultan Camiinde sevenleri Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu.