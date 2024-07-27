Eski başkan, silahlı saldırıda öldürüldü

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2009 ve 2014'te 2 dönem AK Parti'den belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk (64), dün sabah Karadiken Mahallesi'ndeki arazisinde bulunan evinden ilçe merkezine gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. İki tarafı da mısır ekili tarla yolunda ilerleyen Soğuk'un otomobiline, henüz kimliği belli olmayan silahlı saldırgan veya saldırganlar tarafından ateş açıldı. 8-9 merminin isabet ettiği aracın kontrolünü kaybeden Soğuk, mısır tarlasına girdi. Ağır yaralanmasına rağmen aracından inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Soğuk, 20 metre sonra yere düştü.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve 4 çocuk babası Soğuk'un öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da yetkililerden bilgi alırken, Soğuk'un yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İl Genel Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanlığı ve Daimi Encümen Üyeliği görevlerinde de bulunan Soğuk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde bir kez daha AK Parti'den Ferizli Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.