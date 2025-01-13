Eski basketbolcuya çarparak öldüren sürücüye tahliye tepki yağdı

İzmir'de yaşayan ve Basketbol Süper Ligi'nde yıllardır birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da da oynayan (34), Muğla'nın Datça'ya taşınmıştı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden gece yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, 8 Eylül'de saat 2:30 sıralarında İnşaat Mühendisi Emre Ali Önder'in (30) kullandığı otomobil çarptı. Karaman ağır yaralandı. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaman doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili terk ederek ayrılan Önder, kazadan 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi önünde yakalandı. Önder'in yapılan muayenesinde 1.16 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Önder, çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olan Önder'in ifadesi ortaya çıktı. Önder, "Ben akşam kendi ikametimde 2 adet normalden daha yüksek alkol oranına sahip olan bira içmiştim. Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla anneme ait olan araç ile saat 02:20 sıralarında trafiğe çıktım. Araç ile Reşadiye mahallesinde bulunan kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle orta refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim. Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip bizimle ilgilendiler. Ben yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım olay yerinden kaçmak değildi. Hastanede iken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Olay anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm. Serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Milli basketbolcunun ölümüne ilişkin olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcının talimatı ile Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda, asli derecede kusurlu ve olay anında alkollü olduğu tespit edilen tutuklu şüpheli Önder hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan kamu davası açıldı. İddianamede şüpheli hakkında 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

BAŞSAVCILIKTAN MAHKEME KARARINA İTİRAZ

Datça Asliye Ceza Mahkemesi, olayla ilgili süren davada, sanık Emre Ali Önder hakkında tahliye kararı verdi. Mahkemenin kararına, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sanık Önder hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi. İtirazda, sanık Önder'in milli basketbolcu Karaman'a çarparak ölümüne neden olduğu ve olay esnasında 1.19 promilden daha yüksek alkollü olduğu ifade edildi. Ayrıca sanık Önder'in Yaşanan kazadan sonra olay yerini terk ettiğinin, ancak kendi yaralanması nedeniyle Datça Devlet Hastanesi'ne başvurduğunun ve 03:45 sıralarında kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığının sabit olduğu, bu bağlamda sanığın kaçma şüphesinin bulunduğunun kabul edilmesi gerektiği kaydedildi.

TAHLİYE KARARINA TEPKİ YAĞDI

İlkan Karman'a çarparak ölmesine neden olan sürücü Önder'in tahliye kararına basketbolsever tepki gösterdi. Karaman'ın Karşıyaka'dan takım arkadaşı Mert Celep, Türk Telekom maçı sonrası canlı yayında tahliye kararına isyan etti. Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) de, talihsiz sporcunun ölümüne neden olan alkollü sürücünün tutuksuz yargılanma kararı üzerine açıklama yaptı: "10 Ocak 2025 tarihinde Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık lehine verilen tahliye kararı toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Dosyada mevcut bulunan tüm resmî belgeler, uzman raporları, kaza anının detayları, sonrasında yaşanan gelişmeler ve deliller ortadayken Yerel Mahkemece daha ikinci celsede sanık lehine tahliye kararı verilmesi, spor camiasında tarifi olmayan bir şaşkınlık yaratmıştır. Bir gencin hayatının sonlanmasına sebep olan bu olay, alkollü araç kullanımının toplum vicdanını derinden yaralayan vahim sonuçlarının, 'kaza' olarak nitelendirilemeyeceğini, bunun bilinçli bir tercih olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. İlkan kardeşimizin aile avukatlarıyla birlikte gelişmeleri gözlemliyoruz. Dernek olarak ayrıca hukuki müdahillik başvurumuzu yapacak ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bir sonraki duruşma 14 Mart 2025 tarihinde Datça Adliyesi'nde görülecektir. Tüm spor camiasını ve kamuoyunu bu sürece duyarlı olmaya davet ediyoruz."