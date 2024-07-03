Eski belediye başkanı cinayetinin detayları ortaya çıktı... “Aday olma” dedi, canından oldu

Olay dün akşam saatlerine doğru Ardesen ilçesi Atatürk caddesinde meydana geldi. Geçtiğimiz yerel seçimlerde bağımsız adaylığını koyan İbrahim Kumbasar'ın oğlu H.K ve iki arkadaşı eski Tunca Belde Belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz (60) ile markette karşılaştı. Aytemiz ile H.K ve iki arkadaşı arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle H.K ve Aytemiz marketten çıktı. Aytemiz aracından silahını alarak caddede bulunan şahıslara ateş etmeye başladı. H.K de eski başkan Naci Aytemiz'e ateş ederek ağır yaraladı. Eski başkan Aytemiz aldığı kurşunlar sonucu hayatını kaybederken çatışmada bir kişi de omuzundan yaralandı. H.K ve onunla birlikte olan bir kişi yaralanırken, 3 .cü kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Hastaneye kaldırılan Aytemiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Pazar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından H.K ve arkadaşı yakalandı. Diğer kaçan kişiyi yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili olarak Jandarma ve polis ekipler Tunca beldesinde ve Ardeşen ilçesinde geniş önlem aldı.

CİNAYET OLAYININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ardeşen ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ardeşen ilçesi Tunca Belde eski belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz'in yaşanan olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz seçimlerde bağımsız olarak adaylığımı koyan İbrahim Kumbasar ile arasında geçmişe dayalı husumet öğrenildi. Husumetin nedeni ise geçtiğimiz yerel seçimlerde Aytemiz'in, bir başka adayı desteklediği, Kumbasar'a," aday olma" telkininde bulunması nedeniyle aralarında husumet olduğu öğrenildi.