Eski Belediye Başkanı dolandırıcı kurbanı oldu

Sosyal paylaşım sitesinden yapılan dolandırıcılık olayı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Dolandırıcılar bu sefer Gerede eski Belediye Başkanı Ömer Baygın'ı gözünü kestirdi. Dolandırıcılar, Baygın banka hesapları üzerinde 60 bin lira kredi çektikten sonra bununla da yetinmeyerek ele geçirdikleri kredi kartı hesapları üzerinden 4 defa dövizle alışveriş yaptı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya müşteki sıfatıyla katılan Gerede eski Belediye Başkanı Ömer Baygın; "Olay tam bir sene önce meydana geldi. Narven Termal tesislerinde bulunduğum bir sırada sabah saatlerinde 0 850'li bir numara beni cep telefonumdan arayarak banka görevlisi olduğunu söyleyip, banka hesaplarımdan para çekildiğini hatta 4 defada kredi kartımla dövizle alışveriş yapıldığını, kartı kapatmamın gerektiğini söyleyip, benden hesap bilgilerimi istediler. Bende izin verdim. Aradan bir zaman geçtiğinde benim adıma 60 bin lira kredi çekildiğini öğrendim. Beni dolandıran kişilerden şikayetçiyim ve davacıyım" dedi.

Duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan ve SEGBİS sistemiyle davaya katılan Kemal Sezer, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; "Durmuş Şahin isimli arkadaşım benim adıma şirket kurmuş. Bu şirketin ne tür işlerle uğraştığını dahi bilmiyorum. Bu suçtan dolayı hakkımda 10 tane daha dava var. İşlemediğim suçtan dolayı eşim bile benden ayrıldı. Ben sokaklarda yatmaya başladım. Çocuklarımı bile göremiyorum. Bu duruşmaya katılmadan önce Ankara Dışkapı Hastanesinde uyudum. Yatacak bir yerim bile yok. Beraatimi istiyorum" dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuksuz sanık Kemal Sezer'in beraatini karar verirken, duruşmalara katılmayan Durmuş Şahin hakkında yakalama ve duruşmaya zorla getirme kararı vererek, davayı erteli,