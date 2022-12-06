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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Eski belediye başkanın eşi zincirleme kazada öldü

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Eski belediye başkanın eşi zincirleme kazada öldü
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde önceki gece O. E. (25) yönetimindeki kamyonet, N. B. yönetimindeki otomobile çarptı. O. Ş. (62) yönetimindeki cip de kamyonete çarptı. Zincirleme kazada, E. Ş. Asiye Şimşek (63), H. E. (24) ve M.E. E. (2) yaralandı. İstanbul Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Beldesi eski belediye başkanı olan sürücü Ş'nin eşi Asiye Şimşek hayatını kaybetti. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde İç M yeni aldığı traktörün altında kalarak can verdi. Sivas'ın Hafik ilçesinde nakliye kamyonunun devrildiği kazada A. S (25) öldü. İstanbul TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Samsun'da ise tramvayın çarptığı Turcay B (23) öldü.

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Eski belediye başkanın eşi zincirleme kazada öldü
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