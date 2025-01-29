Eski çiftin bıçaklı kavgası ölümle bitti

Batman'da dün gece saatlerinde Belde Mahallesi İstikbal Caddesi'nde bulunan Tirman Park Sitesi'ne gelen Erdal Aydın (40), iddiaya göre 2021'de ayrıldığı E.Ç. ile (32) konuşmak istedi. Taraflar arasında başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 çocuk annesi E.Ç. boynundan, Erdal Aydın da göğsünden yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal Aydın'ın evin mutfağında hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.Ç. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. E.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.