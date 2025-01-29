Haberler Yaşam Haberleri Eski çiftin bıçaklı kavgası ölümle bitti
Giriş Tarihi: 29.1.2025

Eski çiftin bıçaklı kavgası ölümle bitti

DHA
Eski çiftin bıçaklı kavgası ölümle bitti
Batman'da dün gece saatlerinde Belde Mahallesi İstikbal Caddesi'nde bulunan Tirman Park Sitesi'ne gelen Erdal Aydın (40), iddiaya göre 2021'de ayrıldığı E.Ç. ile (32) konuşmak istedi. Taraflar arasında başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 çocuk annesi E.Ç. boynundan, Erdal Aydın da göğsünden yaralandı. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal Aydın'ın evin mutfağında hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.Ç. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. E.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski çiftin bıçaklı kavgası ölümle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA