Eski damadını öldürdü, oturup kahve içti

İSTANBUL Tuzla'da geçen yıl Ramazan Bayramı'ndan önce kaybolan ve günler sonra cansız bedeni varilde bulunan 2 çocuk babası Uğur Kahraman (30) cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda kan donduran detaylar ortaya çıktı. Eşiyle ayrılan Uğur Kahraman (30), çocuklarının velayetinin kendisinde olması nedeniyle zaman zaman görüştüğü eski kayınpederi Hüseyin Sezer'le (36) 26 Nisan 2022'de bir araya geldi. Eski damadının kızına küfretmesine öfkelenen ve diğer odaya gidip silahını alan Sezer "Silah benim elimde korkmuyor musun?" dedi. Kahraman'ın küfrederek, "Yapsan çoktan yapardın" yanıtı üzerine Sezer alnından vurdu ve mutfakta bir kahve yapıp içti. Daha sonra Kahraman'ın cesedini varile koyup bir binanın asansör boşluğuna bıraktı. Sezer'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapsi istendi.