Eski damat bıçaklanarak öldürüldü

Bolu Gerede'de önceki gün saat 14.30 sıralarında eşinden boşandıktan sonra aralarında husumet başlayan eski damat K.Ö. (22) ile kayınpederi C.D. ve kayınbiraderi F.D. sokak üzerinde karşılaştı. C.D. ve F.D.'nin ellerinde bıçak olduğunu gören K.Ö. kaçarak Gerede Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine girdi. K.Ö.'yü okul bahçesinde yakalayan baba ve oğlu eski damatlarını bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan K.Ö. kaldırıldığı Gerede Devlet yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.D. ile C.D. gözaltına alındı. Kavgada hafif yaralanan C.D. aynı hastaneye kaldırıldı.