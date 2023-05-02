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Giriş Tarihi: 2.5.2023

Eski damat dehşet saçtı

Adana’da 3 ay önce eşinden boşanan Uğur Doğan, kayınvalidesini ve baldızını öldürdü. Saklanan eski eşini ise bulamayınca silahla intihar ettiise

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eski damat dehşet saçtı
Adana'da 3 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Rahime Yıldız'dan resmi olarak boşanan fabrika işçisi 3 çocuk babası Uğur Doğan (45) dehşet saçtı.
Sarıçam ilçesinde bahçede ekmek yapan eski kayınvalidesinin evine gelen Doğan, ruhsatsız tabancasıylma kurşun yağdırdı. Kayınvalidesi Şerife Yıldız (74), doktor baldızı Sümeyye Ergin (31) ile kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız (45) kanlar içinde yere yığıldı. Doğan daha sonra eski eşi Rahime Yıldız'ı vurmak için eve girdi. İddiaya göre Rahime Yıldız saklanıp kendisini odaya kilitledi. Uğur Doğan ayrıldığı eşini bulamayınca, tabancayı şakağına dayayıp tetiğe basarak intihar etti. Şerife Yıldız ile Sümeyye Ergin olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Cennet Yıldız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Eski damat dehşet saçtı
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