Eski damat dehşet saçtı! Kayınvalidesi, baldızını öldürdü, yengesini yaraladıktan sonra intihar etti

Adana'nın Sarıçam İlçesi Akkuyu Mahallesi'nde bahçede ekmek yapan eski kayınvalidesinin evine gelen Uğur Doğan belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek kayınvalidesi Şerife Yıldız, doktor baldızı Sümeyye Yıldız ile kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız'a kurşun yağdırdıktan sonra intihar etti.
Şerife Yıldız ile Sümeyye Ergin olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Cennet Yıldız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Uğur Doğan-Rahime Yıldız)
Rahime Yıldız'ın olayın gerçekleştiği sırada evde olduğu ve saklandığı öğrenildi.