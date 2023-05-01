Haberler Yaşam Haberleri Eski damat dehşet saçtı! Kayınvalidesi, baldızını öldürdü, yengesini yaraladıktan sonra intihar etti
Giriş Tarihi: 1.5.2023 14:06 Son Güncelleme: 1.5.2023 14:27

Eski damat dehşet saçtı! Kayınvalidesi, baldızını öldürdü, yengesini yaraladıktan sonra intihar etti

Adana'da 3 ay önce eşi Rahime Yıldız’dan ayrılan fabrika işçisi 3 çocuk babası Uğur Doğan dehşet saçtı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eski damat dehşet saçtı! Kayınvalidesi, baldızını öldürdü, yengesini yaraladıktan sonra intihar etti

Adana'nın Sarıçam İlçesi Akkuyu Mahallesi'nde bahçede ekmek yapan eski kayınvalidesinin evine gelen Uğur Doğan belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek kayınvalidesi Şerife Yıldız, doktor baldızı Sümeyye Yıldız ile kayınbiraderinin eşi Cennet Yıldız'a kurşun yağdırdıktan sonra intihar etti.

Şerife Yıldız ile Sümeyye Ergin olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Cennet Yıldız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Uğur Doğan-Rahime Yıldız)

Rahime Yıldız'ın olayın gerçekleştiği sırada evde olduğu ve saklandığı öğrenildi.

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Eski damat dehşet saçtı! Kayınvalidesi, baldızını öldürdü, yengesini yaraladıktan sonra intihar etti
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