Eski damattan örnek hareket! Kayınpederine karaciğerini verdi…

"KARŞILIKSIZ YAPTIM"

Eski eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını, 10 yaşında bir kız çocuklarının olduğunu belirten Uğur Doğrusöz de, "Ayrılmamıza rağmen eşim ve ailesiyle iletişimimiz kopmadı. Eski kayınbabamın karaciğer yetmezliği yaşadığını da eski eşimden öğrendim. Bir gün aradı, ağlıyordu. Bana durumu anlattı. Ben de ona eğer uyumluysa karaciğerimi verebileceğimi söyledim. Aileden uyumlu verici çıkmayınca hastaneye geldim. Kontrollerim yapıldı, nakil için uyumlu olduğum söylendi. Ben de gönüllü olarak karaciğerimi vermek istedim. Çevremde elbette bu kararımı sorgulayanlar oldu; ancak ben insanların ne dediğini önemsemem. Önemli olan bir insana hayat verebilmek. Bir insana bir hayat verirsen, evrendeki tüm insanlara hayat vermiş kadar sevap alırsın. Babama bir can verdiğim için mutluyum. Bunu karşılıksız yaptım. Aramızda zaten bir bağ vardı ama şimdi bir bağımız daha oldu" ifadelerini kullandı.