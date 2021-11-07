Eski dünürünün aracına kurşun yağdırdı: 4 ölü 1 yaralı

Afyonkarahisar
'da boşanan çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi, eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından iki aile arasında çıkan anlaşmazlık, alacak-verecek meselesi yüzünden husumete dönüştü. İcra takibi başlatılmasıyla husumet daha da büyüdü. Dün akşam merkeze bağlı Çıkrık beldesinde Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, eski dünürünün aracının önünü keserek kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda otomobildeki eski damat Yusuf Mercan
, babası Mevlüt Mercan
, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu
ve kız kardeşi Hatice Mercan
yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Mevlüt Mercan, Şefika Mercan, Hatice Mercan ve Hanife Mutlu hayatını kaybederken, Yusuf Mercan yoğun bakıma kaldırıldı. Saldırıda yaralanmayan Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızı ise tedbir amaçlı tedaviye alındı.