Eski enişte dehşeti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'da Murat Kebüde ayrıldığı eşinin kız kardeşi Deniz Tuncer ve yanındaki erkek arkadaşı Şahan Uğurlu'yu ailevi sebepler nedeniyle çıkan tartışmada tüfekle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şahan Uğurlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobille kaçan Kebüde, polis tarafından yakalandı. Katil zanlısının eski baldızı Deniz Tuncer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KURŞUN YAĞDIRDI

Olay merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Murat Kebüde, ayrıldığı eşinin kız kardeşi Deniz Tuncer ve yanında bulunan erkek arkadaşı Şahan Uğurlu ile tartıştı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Kebüde, yanında getirdiği tüfekle Tuncer ile Uğurlu'ya ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ağır yaralanan Deniz Tuncer ve Şahan Uğurlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahan Uğurlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarlayarak hayatını kaybederken Deniz Tuncer'in hayati tehlikesinin sürüyor. Olayın ardından otomobille kaçan Murat Kebüde polis ekiplerinin çalışması sonucunda kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.