Eski enişte dehşeti çocuklarının gözü önünde yapmış: 1 ölü 1 yaralı

Adana'da kamyon şoförü Murat Kebude (37), 2 gün önce eski baldızı Deniz T. (21) ile sevgilisi Şahan Uğurlu'yu (30) tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan çiftten Uğurlu yaşamını yitirdi, genç kadın ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısının dehşeti 2 çocuğunun gözü önünde işlediği ortaya çıktı. Katil zanlısı Kebude, "Çocuklarımı eski eşimden aldım. Marketten yaş pasta aldıktan sonra evime giderken eski baldızımla karşılaştım. Çocuklarım teyzesine gitmek istedi. Çocuklarıma izin vermedim ve eve çıktım. Daha sonra telefonum çaldı. Arayan Deniz'in sevgilisi Şahan'dı. Bana, 'Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsun' dedi. Bunun yüzünden tartışma büyüdü. Çocuklarım vardı, yetim kaldılar. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Kebude, tutuklandı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE…

Olay, 29 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydan geldi. Kamyon şoförü Murat Kebude, 2023'te boşandığı eşi S.T.'den 2 kız çocuğunu alıp, marketten de yaş pasta aldıktan sonra evine gitti. Bir süre sonra Kebude'nin eski baldızı Deniz T. ile sevgilisi Şahan Uğurlu da eve geldi. Burada çıkan tartışmada Kebude, evdeki pompalı tüfekle Uğurlu'yu göğsünden vurdu. Çocuklarını alıp evden çıkan Kebude, apartmanın merdivenlerinde karşılaştığı Deniz T.'i de göğsünden vurup, aşağı indi.

KADIN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zanlı Murat Kebude daha sonra otomobiline binip, Sarıçam ilçesi Büyük Baklalı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gitti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şahan Uğurlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadın ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı baskında şüpheli Murat Kebude'yi gözaltına aldı.

ÇOCUKLAR TEYZESİNE GİTMEK İSTEYİNCE…

Emniyete götürülen Kebude'nin evine gittiği sırada eski baldızıyla karşılaştığı, teyzelerinin yanına gitmek isteyen çocuklarına izin vermediği tartışmanın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı. Eve gelen Şahan Uğurlu'nun, Kebude'ye "Sen kimsin, benim sevgilime ters davranıyorsun" demesiyle tartışmanın büyüdüğü, ardından da cinayetin yaşandığı ortaya çıktı belirtildi. Emniyete götürülen Murat Kebude, ifadesinde, "Çocuklarım vardı, yetim kaldılar. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Pişmanım" dedi. Adliyeye sevk edilen Kebude, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.