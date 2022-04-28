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Giriş Tarihi: 28.4.2022 16:18 Son Güncelleme: 28.4.2022 16:21

Eski erkek arkadaşı bahçede dehşeti yaşattı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski erkek arkadaşı bahçede dehşeti yaşattı

İstanbul Küçükçekmece’de hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 48 yaşındaki Günay E. bir süre arkadaşlık yaşadığı ve evlenme teklifini kabul etmediği Hayri K. (48) tarafından hastane bahçesinde başına silah dayanarak rehin alındı. İhbar üzerine olay yerine giden Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince etkisiz hale getirilen Hayri K’. nın elinden silahı alındı. Korku dolu anlar yaşayan kadın ise kurtarıldı.

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin arka bahçesinde 25 Kasım günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Günay E. iddiaya göre eski erkek arkadaşı Hayri K. tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağırdığı bahçede silahla rehin alındı. Başına silah dayanan kadını gören çevredekiler hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler eli silahlı şahsı görünce ihtarda bulundu ancak şahıs silahı bırakmadı.



Eski erkek arkadaşı bahçede dehşeti yaşattı! O anlar kamerada | Video


"EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"

Elini tetiğe attı ancak silah şans eseri patlamadı. Ekipler o esnada şüpheli şahsı etkisiz hale getirip kadını kurtardı. Günay E. ile yapılan görüşmede şüpheli şahıs ile bir süre gönül ilişkisi yaşadığı evlenme teklifi ettiği ancak kabul etmediğin şahsın bu konuda ısrarcı olduğunu söyledi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Gözaltına alınan Hayri K. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Hayri K.'nın elinden alınan silahın şarjörü ise dolu çıktı. İki şahısta işlem yapılmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kadına Şiddet ve Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine teslim edildi.

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Eski erkek arkadaşı bahçede dehşeti yaşattı
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