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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Eski erkek arkadaşı tabancayla rehin aldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski erkek arkadaşı tabancayla rehin aldı
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 48 yaşındaki Günay E., evlenme teklifini kabul etmediği Hayri K. (48) tarafından çalıştığı hastanenin bahçesinde başına silah dayanarak bir süre rehin alındı. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin arka bahçesinde 25 Nisan'da yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Hastanede temizlik görevlisi olan Günay E. eski erkek arkadaşı Hayri K. tarafından konuşma bahanesiyle dışarı çağrıldı. Başına silah dayanan kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polisler, Hayri K.'ya silahını bırakması uyarısında bulundu. Bu sırada Hayri K. elini tetiğe attı. Ancak silah şans eseri patlamadı. Aniden harekete geçen polisler Hayri K.'yı etkisiz hale getirdi. Büyük şok yaşayan Günay E. evlenme teklifini kabul etmediği Hayri K.'nın buna rağmen ısrarcı olduğunu söyledi. Gözaltına alınan Hayri K. hakkında, Günay E.'nin şikâyeti nedeniyle uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. Günay E. ve Hayri K. Kadına Şiddet ve Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

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Eski erkek arkadaşı tabancayla rehin aldı
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