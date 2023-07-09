Eski erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın sokakta tartıştığı eski erkek arkadaşını tabancayla öldürdü. Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan Yedieylül İlkokulu önünde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Esra A. (36) kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mustafa Teksöğüt (51) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerinne Esra A. yanındaki tabancayla ateş ederek Teksöğüt'ü boğazından yaraladı. Teksögüt, ihbar üzirine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Esra A. polis tarafından gözaltına alınırken Teksöğüt'ün daha önce de kendisini rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.