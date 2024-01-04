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Giriş Tarihi: 4.1.2024 21:22

Eski eş dehşet saçtı! Servisten inen kadına 3 kurşun

Kocaeli Darıca ilçesinde meydana gelen olayda servis aracından inen Tülay K. (44) ayrıldığı eşi Davut A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralanan Tülay K. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ABBAS ÇAKAR
Eski eş dehşet saçtı! Servisten inen kadına 3 kurşun

Darıca İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Gaffar Okkan Caddesi üzerinde servis aracından indiği öğrenilen Tülay K., kendisini araçtan indiği noktada beklediği değerlendirlen eski eşi Davut A.'nın silahlı saldırısına uğradı.

AĞIR YARALANDI

Eski eşinin silahından çıkan 3 kurşun ile vurulan Tülay K. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştirildiği iddia edilen Davut A. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredekilerin yapmış olduğu ihbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan kadın Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılrken, emniyet güçleri, olayı gerçekleştiren eski eşin yakalanması için çalışma başlattı.

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Eski eş dehşet saçtı! Servisten inen kadına 3 kurşun
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