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Giriş Tarihi: 14.3.2022

Eski eş katiline ağır müebbet

Eski eş katiline ağır müebbet
BALIKESİR Edremit'te yaşayan Hayriye Alkutay (32), geçen yıl geçimsizlik yaşadığı eşi Mehmet Ayata'yı (35) terk ederek iki çocuğuyla birlikte, Antalya'daki babaevine döndü. Geçen 1 Aralık günü, çocuklarını görmeye gelen Ayata, kapıda karşılaşınca tartıştığı eşini öldürürken, genç kadının ağabeyleri Ahmet Emre Alkutay ile Murat Alkutay'ı yaraladı. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ayata hakkında "Tasarlayarak adam öldürmek" suçundan "Ağırlaştırılmış müebbet, "İki kişiyi öldürmeye teşebbüsten" ise 20 yıl hapsini istedi. Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH

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Eski eş katiline ağır müebbet
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