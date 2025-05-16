Eski eş katiline ağırlaştırılmış müebbet cezası! Kararı duyunca şok yaşadı

Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat 2024 tarihinde eski eşi Özlem Şımarık'ı (28) öldüren Tarık Yılmaz(ı (46) 'boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Diğer tutuklu sanıklar Adem S., Erdal A., Şaban A., Mehmet Ç. ile tutuksuz sanıklar Mustafa S. ve Kazım Ö. ise suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.Tutuksuz sanıklardan Gökay S. ile Meryem S. ise beraat etti.

MAHKEME AFFETMEDİ

Yargılamanın karar duruşması bugün Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Tarık Yılmaz ve dördü tutuksuz diğer 8 sanık ile taraf avukatları katıldı. Savcı duruşmada mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan sanık Meryem S.'nin tutuklanmasını talep etti. Meryem S. mahkemede, "Her şey ortada. Benim dört çocuğum var. 10 ay annesiz kaldılar. Olayla hiçbir alakam yok. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi. Erdal A. ise; "Cinayet ile alakam yoktur. Cinayeti işlediğini bilmiyorum. Benim suçum günahım o takside olmak. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.Mehmet Ç, savunmasında, "Tarık, olaydan sonra orada Erdal olmasa benim evime gelmeyecek. Tarık ile daha önceden görüşmem yoktu. Benim bu olaydan ne çıkarım var? Ben sabıkasız bir insanım. Tarık evdekilere zarar verse ben vicdan azabı çekerdim. Korktuğum için polise gitmedim. Beraatimi talep ederim." diye konuştu. Tutuksuz yargılanan bir diğer sanık Kazım Ö., "Olayla ilgili her şeyi net bir şekilde anlattım. Kimseyi kayırmadım. Nasıl bir ortamın içine girdiğimi bende anlamadım. 11 ay suçsuz yere yattım. Sadece iki insanın arasını yapmak istemiştim. Beraatimi talep ederim." dedi.

Tutuksuz yargılanan Gökay S. ise, "Mütalaya katılıyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık Şaban A.'da mütalaya katıldığını belirterek beraatini talep etti.Tutuksuz yargılanan Mustafa S. ise, "Samimi olarak bütün bildiklerimi anlattım. Ben gariban bir insanım. 500 lira için garsonluk yapıp parayı aileme göndermek için gurbette çalışmaya geldim. Mehmet'in evinde param olmadığı için kalıyordum. Tarık'ı olaydan sadece iki defa görmüştüm. Olayla alakam yok. Suçsuz yere 11 ay hapis yattım. Milletin elbiselerini giydim. Mağdurum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu. Katil zanlısı Tarık Yılmaz. duruşmada yaptığı savunmada, "Diyeceğim bir şey yoktur. Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.Tutuklu sanık Adem S., "Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim.Pişman olacağım bir suçum bile yoktur. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

ŞOK YAŞADI

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti tutuklu sanık Tarık Yılmaz'ı 'boşandığı eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Kararı duyan katil Yılmaz'ın dili tutuldu. Uzun süre konuşamadı Diğer tutuklu sanıklar Adem S., Erdal A., Şaban A., Mehmet Ç. ile tutuksuz sanıklar Mustafa S. ve Kazım Ö. ise suçluyu kayırma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.Tutuksuz sanıklardan Gökay S. ile Meryem S. ise beraat etti.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Burdur'un Çavdır ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen olayda, "kasten yaralama" suçundan hükümlü olan ve kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş yapması gereken süreçte cezaevine dönmeyen Tarık Yılmaz, eski eşi 28 yaşındaki Özlem Şımarık'ı kaldığı otel odasında av tüfeği ve bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Tarık Yılmaz, Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı bağ evinden dağlık alana kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Tarık Yılmaz ile birlikte ona yardım ettiği öne sürülen 8 kişi tutuklandı. Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Tarık Yılmaz hakkında ''Boşandığı eşini tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, Gökay S. ile Adem S. hakkında "kadını tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme ve suçluyu kayırma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yardım ettiği öne sürülen diğer 6 sanık Erdal A., Mehmet Ç., Meryem S., Kazım Ö., Şaban A. ve Mustafa S. hakkında da ''kadını tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme, suçluyu kayırma'' suçlarından 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.