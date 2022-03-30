Eski eşi ile görüşen adamı öldüren polis için istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 19 Aralık 2019'da polis memuru Kamil Erdönmez, eski eşi Ebru Ö'nün birlikte olduğu Ayhan Görgülü'yü, tabancayla ateş ederek öldürdü. Kamil Erdönmez olaydan sonra teslim olurken, savcılık ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Erdönmez hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Ebru Ö.'nün, boşandıktan sonra eski eşi hakkında, tehdit ettiği için şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı, buna rağmen Erdönmez'in, aynı mahalleye taşındığı, olay gününü de eski eşiyle ilişkisini onaylamadığı Ayhan Görgülü'yü tasarlayarak ve hedef gözeterek birden fazla kez ateş ederek öldürdüğü aktarıldı.

'BENİ TEHDİT ETTİ'

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Erdönmez, 2018'de anlaşmalı boşandıklarını, 8 ve 14 yaşında iki çocuğunun velayetinin de annesine verildiğini belirtti. Boşandıktan sonra eşinin, küçük çocuklarıyla aynı sınıfta çocuğu olan Ayhan Görgülü ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini ve Görgülü'ye rahatsız etmemesini söylediğini dile getiren Erdönmez, "Çocuklarımı görmeye gittiğim bir gün evin önünde Ayhan Görgülü ile karşılaştım. Ayhan'a, 'Bari çocuklarımı görmeye geldiğim gün gelme, çocuklar da ben de rahatsız oluyoruz' dedim. Bana, 'Asıl sen gelme, hakkında uzaklaştırma kararı var. Ben istediğim şekilde gelirim' dedi. Ayrıca beni tehdit etti. Bu olaydan sonra Ebru beni tekrar şikayet etti. Bu şikayet sonucu silahıma el konulma kararı verildi" diye konuştu. Erdönmez, "Ben çocuklarıma yakın olmak için aynı mahallede ev tuttum. Görgülü bir defasında elinde sopa ile bana saldırdı. Onun yönlendirmesiyle Ebru sürekli benden şikayetçi oldu. Ben de annesine gidip oğlunun yuvamızı yıktığını, çocuklarımı görmemi engellediğini ve oğluyla konuşup çocuklarımdan uzak durmasını söylemesini istedim. Bu olaydan sonra bana telefon açarak buluşmak istediğini söyledi. Buluştuğumuzda çocuklarımdan uzak durmasını, beni ve çocuklarımı mağdur etmemesini söyledim. Aramızda çıkan tartışma sonrası karakolluk olduk ancak bu resmi işlemlere yansımadı" dedi.

'KAST VE TASARLAMA YOK'

Erdönmez, aralarında yaşanan tartışma sonucunda Görgülü'ye ateş etmeye başladığını ancak kaç kez ateş ettiğini hatırlamadığını söyleyerek, "Beni görmesin diye elektrik panosunun arkasına saklanmak istedim. Ancak pano küçük olduğu için beni gördü. Ben de 'Hayırdır beni mi takip ediyorsun' dedim. Bana, sinkaflı sözler sarf ederek, 'Senin neyini takip edeyim. Elinden karını aldım, evliyken birlikte oldum. Az daha büyüsün kızını da alacağım' deyince kan beynime sıçradı. Silahımı belimden çektiğimi hatırlıyorum, kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kast ve tasarlama olmaksızın cinnet halinde olay meydana gelmiştir. Yaşananlardan dolayı üzgün ve pişmanım" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Duruşmada olay yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin izletilmesi ardından heyet görüntülerde sanığın iddia ettiği gibi aralarında bir konuşma geçmediğini ve maktulü elinde tabancayla beklediğini aktardı. Maktulün sanığı fark eder etmez kaçtığını, sanığın da arkasında ateş ettiği, yere düştükten sonra da ateş etmeye devam ettiğini tutanaklara geçti. Sanık Görgülü, görüntülere diyeceği bir şey olmadığını belirtirken, mahkeme esas hakkındaki mütalaası için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, alınan ifadeler, olayın geçmişi ve görüntü izleme tutanağına göre; sanığın cinayeti tasarladığının ortaya çıktığını, bu nedenle TCK'nın ilgili maddesi gereği ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı Gamze Bal ile Kamil Erdönmez'in ailesinin avukatı Ebru Baydar mütalaaya karşı yazılı savunma vereceklerini belirterek, mahkemeden süre istedi.