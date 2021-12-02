Eski eşi tarafından öldürülen Hayriye Aylin Alkutay toprağa verildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde önceki akşam saat 22.00 sularında meydana gelen olayda Toplu Konut İdaresi yerleşkesindeki bir binada ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Aylin Alkutay evde kardeşleri ve çocukları ile otururken iddia göre çocuklarını görmek için Bursa'dan eski eşi Mehmet Ayata geldi.
TARTIŞMA ÇIKTI
Evde çıkan tartışmada katil zanlısı Mehmet Ayata kurusıkıdan bozma silahını çekti.
Bu sırada Hayriye Aylin Alkutay'ın "Öldürme ne olur" şeklinde yalvardığı öğrenildi.
Hayriye Aylin Alkutay'ın erkek kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay, engel olmak için araya girse de Ayata, Aykutay'ı öldürdükten sonra eski kayınbiraderlerini de yaralayarak kaçtı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİDİ
Bir yıl önce boşandığı eski eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Hayriye Aylin Alkutay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundan baba İbrahim, anne Kezban Alkutay tarafından alındı.
Evladını kaybetmenin acısını yaşayan acılı anne, yakınlarını yardımı ile ayakta durabildi. Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa veridi. Çenesinden ve karnından yaralanan Ahmet Emre ve Murat Alkutay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
"KAFAMA SIKACAKTIM OLMADI"
Emniyette ifade veren katil zanlısı Mehmet Ayata ifadesinde, "Öğlen saatlerinde çocuklarımı gördüm. Akşam tekrar görmek istedim. Kayınbiraderlerim arza çıkarttı. Olay meydana geldi. Kendi kafama sıkacaktım yapamadım" dediği öğrenildi.
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