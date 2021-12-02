Eski eşi tarafından öldürülen Hayriye Aylin Alkutay toprağa verildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde önceki akşam saat 22.00 sularında meydana gelen olayda Toplu Konut İdaresi yerleşkesindeki bir binada ailesiyle birlikte yaşayan Hayriye Aylin Alkutay evde kardeşleri ve çocukları ile otururken iddia göre çocuklarını görmek için Bursa'dan eski eşi Mehmet Ayata geldi.