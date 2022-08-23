Eski eşi ve arkadaşını öldüren polise 2 kez ağır müebbet

BURSA'DA geçen 12 Şubat günü, otomobilinin önünü kestiği eski eşi Yasemin Ağır (45) ve yanındaki Yahya Aydın'ı (48), başlarından vurarak öldüren polis Bilal Ağır'la (52) ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Bilal Ağır'ın, 2 kez evlenip boşandığı Yasemin Ağır'ı uzun süreli takibe aldığı, olay günü bir meslektaşını arayıp eşinin kullandığı aracın plakasını vererek "Suçlu takip ediyorum, takibe al" dediği belirtildi. Takip ettirdiği aracı yaya olarak durduran Ağır'ın, eski eşi ve yanında bulunan Aydın'ı araçtan indirdikten sonra kasıtlı olarak öldürdüğü vurgulanan iddianamede "Tasarlayarak eski eşi öldürme", "Tasarlayarak adam öldürme' ve "Olası kastla nitelikli yaralama" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası istendi.