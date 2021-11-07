‘Eski eşim darp etti’ deyip şikâyetçi oldu

Antalya
'da, turizm sektöründe çalışan ve MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi olan, 2 çocuk annesi İlknur Fidan
(52), eski eşi avukat H.H.K.'den şikâyetçi oldu. Eski eşinin kendisini darp ettiğini öne süren Fidan, ayrıca "Seni yaşatmayacağım" tehdidinde bulunduğunu da iddia etti. Darp raporu alan Fidan, önleyici ve koruyucu tedbir kararı talep etti. Fidan, şikâyetçi olduktan bir gün sonra MHP Genel
Başkan Devlet Bahçeli
'nin talimatıyla "ADIM ADIM 2023; İL İL ANADOLU" temalı il ziyaretleri kapsamında Karaman
'a gitti.