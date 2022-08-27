Eski eşine dehşeti yaşattı! 2 yaşındaki oğlunun gözleri önünde bıçaklandı

Yozgat'ta ikamet eden Beyzanur Muş bundan 10 ay önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alıp boşandı. Ancak iddiaya göre genç kadın kabustan yine kurtulamadı. 2 yaşındaki çocuğunu da teslim etti. Ama yine de rahat bırakmayan eski koca kabusu olmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta sokak ortasında görüştüler. Çocuğunu kucağına alan genç kadın onu sevmesine izin vermeyen kocası tarafından 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklandı. O anları SABAH'a anlatan genç kadın şunları söyledi.