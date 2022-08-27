Eski eşine dehşeti yaşattı! 2 yaşındaki oğlunun gözleri önünde bıçaklandı

Yozgat'ta ikamet eden Beyzanur Muş bundan 10 ay önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alıp boşandı. Ancak iddiaya göre genç kadın kabustan yine kurtulamadı. 2 yaşındaki çocuğunu da teslim etti. Ama yine de rahat bırakmayan eski koca kabusu olmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta sokak ortasında görüştüler. Çocuğunu kucağına alan genç kadın onu sevmesine izin vermeyen kocası tarafından 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçaklandı. O anları SABAH'a anlatan genç kadın şunları söyledi.
"Benim ondan boşanmamı hazmedemedi. Kendine konduramadı her zaman çocuğu seviyorum dedi. Ama derdi hiçbir zaman çocuk olmadı benim nerde yaşadığım ne giydiğim kiminle konuştuğum daha önemliydi. Ben ondan boşansam bile kimseyle evlenemezmişim sadece ailemin yanında duracakmışım.
Eski eşimin evinin ordaki bir sokakta bekliyordu halamın yanında gittim. Bana oğlunu gördüm caminin orada dedi. Caminin avlusuna indim oğlum direk kucağıma koştu ben de aldım.
Sonra eski eşim ve babası önümde durdu çocuğu bırak diye bende hayır bırakmayacağım dedim. Halam araya girdi tamam az sevsin gideriz dedi. Bende polisi aradım onlar gelsin öyle bırakırım dedim. Sonra bir anda önce halama sonra bana saldırdı. 4 yerimden bıçaklandım. Kolumda 12 dikiş var. O ve babası gözaltına alındı. O tutuklu babası serbest kaldı. Hala tehdit ediyorlar korkuyorum" dedi.