Eski eşine kızının yanında kezzapla saldırdı

İzmir
'de eşinden boşanan Hakan Ş., kızıyla birlikte eve giden eski eşi Ayfer Karakayışlı'nın yolunu kesip eski eşine kezzapla saldırdı. Talihsiz kadın acılar içinde yere yığılırken, engel olmak için araya giren küçük kızın üzerine de kezzap döküldü. Yaşanan arbedede saniyeler içinde 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan anne Ayfer Karakayışlı kurtarılamadı. Annesine siper olan küçük kızın durumu ciddiyetini korurkan saldırgan Hakan Ş.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.