Eski eşine ve olaya müdahale eden polise saldıran şüpheli tutuklandı

Olay, 20 Şubat'ta Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Cihat Bilici, bir süre önce ayrıldığı eski eşi N.Y.'i yolda görünce, yanına gidip, konuşmak istediğini söyledi. N.Y., eski eşinin bu teklifini reddetti ancak Cihat Bilici konuşmak için ısrarını sürdürdü. N.Y., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, N.Y.'yi evine bırakmak için bulunduğu yerden aldı.

Ekip otosunu takip eden Bilici, evin yakınına park ettiği aracından aldığı bıçakla polis otosundan inen ekiplere ve N.Y.'ye saldırıp, kaçtı. Şüphelinin peşine düşen ekipler, Bilici'nin aracını Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde durdurdu. Aracından inip, yaya olarak kaçmaya başlayan Bilici, bir süre sonra geriye dönerek yine ekiplere bıçakla saldırdı. Polis ekiplerince yakalanan Bilici, gözaltına alındı.

SALDIRI SANİYE SANİYE KAMERADA

Bilici'nin koşarak kaçtığı, ardından geri dönerek elindeki bıçakla polis ekiplerine saldırdığı anlar ise MOBESE'ye yansıdı. Görüntülerde; polis ekiplerinin Bilici'yi yakaladığı anlar da yer aldı. Bilici, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.