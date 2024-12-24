Eski eşini 13 yerinden bıçaklayan saldırgan yakalandı

Geçtiğimiz Pazar akşamı Paşacık Mahallesi 1616. Sokakta meydana gelen olayda, Gürsel Gökkaya sokak üzerinde beklediği eski eşi Azra Şengül Şen'e bıçakla saldırdı. Gökkaya, genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. 13 yerinden bıçaklandığı belirlenen Şen hastanede tedavi altına alındı. Şen'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Gökkaya'yı yakalamak için bir çok adrese baskın düzenledi. Saldırganın kent merkezindeki bir apartman dairesinde saklandığı bilgisini alan ekipler adrese operasyon düzenledi. Gürsel Gökkaya yapılan baskınla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.