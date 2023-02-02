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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü

AYDIN'IN Didim ilçesinde yaşayan Celal Taşkıran (69), 1972 yılında evlendiği Yeter Zorba (69) ile 1991 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boşandıktan sonra Almanya'ya giden Yeter Zorba, her yıl Türkiye'ye geldiğinde Taşkıran'ın Didim'deki evinde kaldı. Zorba, kısa bir süre önce geldiği evde akşam saatlerinde eski eşi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Taşkıran mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini 15 yerinden bıçakladı. Daha sonra polisi arayan Taşkıran gözaltına alındı. Taşkıran suçunu itiraf ederek, her geldiğinde eski eşiyle sürekli kavga ettiklerini bu nedenle öldürdüğünü itiraf etti.

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Eski eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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