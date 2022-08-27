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Giriş Tarihi: 28.8.2022

Eski eşini, 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı

Yozgat’ta Beyzanur Muş’un boşandığı eşi B.G.B., 2 yaşındaki oğlunu annesine göstermedi. Olay günü cami avlusunda karşılaştıklarında küçük çocuk, annesinin kucağına koştu. B.G.B. ise oğlunun gözleri önünde anne Muş’u bıçakladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski eşini, 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı
Yozgat'ta 10 ay önce eşinden boşanan 21 yaşındaki Beyzanur Muş, halası H.D. (53) ve 2 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eski eşi B.G.B. tarafından defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç kadının ameliyatla dalağı alındı. 13 Ağustos'ta yaşanan olayın ardından konuşan Muş, "Ondan boşanmamı hazmedemedi. Olay günü oğlumu görmek istedim. Göstermedi, ben de karakola gidip şikâyetçi oldum" dedi. Şikâyetin ardından halasıyla eski eşinin evinin yakınındaki bir camide oğlunu gören Muş "Caminin avlusuna indim, oğlum direkt kucağıma koştu, ben de aldım. Sonra eski eşim ve babası önümde durdu, 'Çocuğu bırak' dedi. Ben de 'Hayır, bırakmayacağım' dedim. Halam araya girdi 'Az sevsin, gideriz' dedi. Polisi aradım, 'Onlar gelsin öyle bırakırım' dedim. Bir anda önce halama, sonra bana saldırdı. 4 yerimden bıçaklandım. Kolumda 12 dikiş var. O ve babası gözaltına alındı. O tutuklu, babası serbest kaldı. Hâlâ tehdit ediyorlar, korkuyorum" dedi.



SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; şüpheli B.G.B. ve babası İ.B. hakkında olayın hemen ardından soruşturma başlatıldığını, B.G.B'nin gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiğini kaydetti.

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Eski eşini, 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde bıçakladı
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