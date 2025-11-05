Eski eşini arabayla ezdi! ‘Çocuklara dua et seni öldürmedim’

İzmir'in Menemen ilçesinde 2 Kasım'da, Hamit Göksel Yılmaz(44) ters yöne girdiği otomobiliyle, iş yerinden çıkıp yolda yürüyen eski eşi Hatice Ekiz'e(37) hızla çarptı. Acı içinde yere yığılan eski eşinin yanına gelen Yılmaz, 'Çocuklara dua et, seni öldürmedim, sadece ayağını ezdim' diyerek kaçtı.Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Yılmaz tutuklanırken ayak bileği ve kaburgasındaki kırıklar nedeniyle tedaviye alınan Ekiz'in ise bacağındaki hasarın kalıcı olabileceği ve sakat kalma riskinin bulunduğu belirtildi.Çiftin 2010 yılında başlayıp geçtiğimiz yıl sonlandırdıkları evliliklerinden 2 çocukları olduğu öğrenildi. Zamanla eşinden şiddet görmeye başlayan Ekiz, eşinden 8 kez şikâyetçi oldu.1 yıl önce eski eşinin burnunu kıran ve girdiği cezaevinden 3 ayda tahliye edilen Yılmaz'ın; kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma, çocuğun cinsel istismarı olmak üzere toplam 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.SABAH'a konuşan talihsiz kadın, "Bacak bileğimle kaburgam kırık, ağrı kesici bile fayda etmiyor" dedi. Eski eşinin arabayı kasıtlı olarak üzerine sürdüğünü belirten Ekiz, "Ters yönden gelerek bana çarptı. Ayağımda ciddi hasar var, eskisi gibi olmayacak. Eskisi gibi yürüyemeyeceğim. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum, ölmek istemiyorum" dedi.