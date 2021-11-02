Eski eşini bıçaklayarak öldürdü

Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde, eski eşiyle barışmak isteyen Ömer D. (54), ikna edemediği çocuğunun annesi Meltem Layıker'i (44) tabancayla yaraladıktan sonra sırtından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Demetgül Mahallesi Şehit Hüseyin Açıkbaş Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Eşinden boşanan Meltem Layıker, kızı B.F.D. ile yaşamaya başladı. Evlere temizliğe giderek geçimini sağlamaya çalışan Meltem Layıker'in evine gelen Ömer D., barışmak istediğini söyledi. Kızını odaya gönderen Ömer D., eski eşi ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Ömer D., çocuğunun annesi Layıker'e tabancayla ateş etti. Ardından da yaralı kadını sırtından bıçaklayarak öldürdü. Ömer D., kızına annesini öldürdüğünü söyleyip evden ayrıldı. İhbar üzerine gelen polis, evin mutfağında talihsiz kadını yüzüstü yatar vaziyette buldu. Polis ekipleri kaçan Ömer D.'yi kısa sürede gözaltına aldı.
Öte yandan Malatya
'nın Battalgazi
ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde Nursel T. (38), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocası İ.T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.